Всі розділи
Укр / Рус

Бельгія заблокувала платежів на майже 200 мільярдів євро через санкції

Середа, 6 квітня 2022, 21:36 - Дана Гордійчук

Бельгія заблокувала транзакцій на суму понад 196 мільярдів євро відповідно до санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Міністерство фінансів Бельгії.

Незвично висока сума для відносно невеликої країни пояснюється тим, що Бельгія є країною, де базуються така клірингова компанії як Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами.

Swift, міжнародна банківська система обміну повідомленнями, яка розірвала зв'язки з сімома російськими банками під режимом санкцій, також базується в Бельгії.

Окрім заблокованих транзакцій, Бельгія заморозила активи на суму 2,7 млрд євро, що належать фізичним і юридичним особам, які підпадають під санкції. Бельгійська митниця також заблокувала 1000 транспортних засобів класу люкс з-за меж ЄС, які прямували через бельгійські порти на шляху до Росії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Бельгія санкції
Матеріали за темою
Бельгія поставить Україні майже 4 тис тонн пального 26 лютого 2022, 18:08
Бельгійці зможуть просити роботодавців про переведення на чотириденний робочий тиждень 16 лютого 2022, 15:05
У Бельгії хочуть дозволити працювати 4 дні на тиждень, але довше 15 лютого 2022, 16:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті