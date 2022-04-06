Бельгія заблокувала платежів на майже 200 мільярдів євро через санкції

Бельгія заблокувала транзакцій на суму понад 196 мільярдів євро відповідно до санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Міністерство фінансів Бельгії.

Незвично висока сума для відносно невеликої країни пояснюється тим, що Бельгія є країною, де базуються така клірингова компанії як Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами.

Swift, міжнародна банківська система обміну повідомленнями, яка розірвала зв'язки з сімома російськими банками під режимом санкцій, також базується в Бельгії.

Окрім заблокованих транзакцій, Бельгія заморозила активи на суму 2,7 млрд євро, що належать фізичним і юридичним особам, які підпадають під санкції. Бельгійська митниця також заблокувала 1000 транспортних засобів класу люкс з-за меж ЄС, які прямували через бельгійські порти на шляху до Росії.