Британська фарм-компанія GSK припинила імпорт харчових добавок та вітамінів до Росії

Британська компанія GlaxoSmithKline заявила, що її споживчий підрозділ припинив імпорт харчових добавок та вітамінів до Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми підтримуємо глобальні санкції і будемо їх дотримуватися", - заявила GSK раніше на своєму сайті. "Ми вжили запобіжних заходів, щоб максимально максимально зупинити будь-яку пряму участь і підтримку російського уряду і військових".