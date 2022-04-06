Британська фарм-компанія GSK припинила імпорт харчових добавок та вітамінів до Росії
Середа, 6 квітня 2022, 20:49 -
Британська компанія GlaxoSmithKline заявила, що її споживчий підрозділ припинив імпорт харчових добавок та вітамінів до Росії.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми підтримуємо глобальні санкції і будемо їх дотримуватися", - заявила GSK раніше на своєму сайті. "Ми вжили запобіжних заходів, щоб максимально максимально зупинити будь-яку пряму участь і підтримку російського уряду і військових".
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