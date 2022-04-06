Статки Трампа за рік зросли на 600 мільйонів доларів – Forbes

Статки експрезидента США Дональда Трампа за рік зросли із 2,4 млрд доларів до 3 млрд доларів.

Про це пише Forbes у своєму щорічному рейтингу багатіїв.

"У жовтні 2021 року Дональд Трамп оголосив, що створює власну соціальну платформу Truth Social, яка ведеться через Trump Media.

Хоча основна частина його статків - це нерухомість в Нью-Йорку, Трамп отримав 430 мільйонів доларів від інвесторів, які зробили ставку на Trump Media", - пише журнал.

Крім цього, зазначає Forbes, Трамп володіє безліччю нерухомих активів у всьому світі, у тому числі ліквідними виноробнями та полями для гольфу.

У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes, який оновлюється у режимі реального часу, він посідає 1076-ту сходинку.

Економічна правда