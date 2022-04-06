Статки Трампа за рік зросли на 600 мільйонів доларів – Forbes
Статки експрезидента США Дональда Трампа за рік зросли із 2,4 млрд доларів до 3 млрд доларів.
Про це пише Forbes у своєму щорічному рейтингу багатіїв.
"У жовтні 2021 року Дональд Трамп оголосив, що створює власну соціальну платформу Truth Social, яка ведеться через Trump Media.
Хоча основна частина його статків - це нерухомість в Нью-Йорку, Трамп отримав 430 мільйонів доларів від інвесторів, які зробили ставку на Trump Media", - пише журнал.
Крім цього, зазначає Forbes, Трамп володіє безліччю нерухомих активів у всьому світі, у тому числі ліквідними виноробнями та полями для гольфу.
У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes, який оновлюється у режимі реального часу, він посідає 1076-ту сходинку.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"