Україна націоналізує ще 1,5 тисячі російських та білоруських вагонів

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Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію ще 1552 вагонів, що належать російським та білоруським компаніям.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Бюро економічної безпеки здійснює аналіз діяльності встановлених компаній, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусі, активів Росії та Білорусі та їх громадян, проводить виявлення та зупинення діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з цими країнами", – йдеться у повідомленні.

Станом на 6 квітня БЕБ ініціювало націоналізацію майна РФ та Білорусі а також їх громадян орієнтовною вартістю понад 468 млн грн (450 вагонів-цистерн та 7 вантажних транспортних засобів).

Крім того, речовими доказами визнано ще 1552 вагони, по яких вирішується питання накладення арешту.

"Зокрема зупинено можливість вивезення 45 вагонів глинозему, загальною вагою понад 3 тисячі тонн, що належать Миколаївському глиноземного заводу, до Російської Федерації. Триває оцінка товарно-матеріальних цінностей. Після проведення відповідних заходів вирішуватиметься питання про їх націоналізацію", – заявили в бюро.

Економічна правда