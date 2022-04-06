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Найбільші продавці електронних книг РФ знімають з продажу книги про Гаррі Поттера

Середа, 6 квітня 2022, 18:42 - Олексій Павлиш

Серія книг про Гаррі Поттера стане недоступною в найбільших електронних каталогах РФ MyBook та "Літрес" за рішенням правовласника.

Про це повідомляє прес-служба MyBook.

"На жаль, ми не можемо вплинути на рішення правовласника. Але ви можете купити книги серії "Літрес" до п'ятниці включно. Тоді файли книг назавжди залишаться з вами, їх можна буде читати у додатку та на сайті "Літрес" або в будь-якій іншій читальні", - йдеться у повідомленні.

Видавнича група "Азбука-Атікус" уточнила порталу DTF, що паперові книги про Гаррі Поттера продовжать продаватися та перевидаватися російською мовою. Зняття з продажу серії романів також підтвердили у "Літресі".

"На жаль, серія про Гаррі Поттера зникне з полиць ЛітРес 08.04.2022 о 23:59", - йдеться у повідомленні на сайті каталогу.

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