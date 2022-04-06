Українські айтівці запустили бот для безкоштовного просування бізнесів

Команда розробників Momentum Bots створила телеграм-бот, за допомогою якого власники СТО, магазинів, манікюрних салонів, зоомагазинів, ремонтних майстерень, перукарень та інших малих бізнесів, які працюють під час війни, можуть додавати свої заклади на Корисну карту ЛУН Місто.

Про це повідомляє пресслужба ЛУН.

На Корисній карті ЛУН Місто відображається актуальна інформація про працюючі супермаркети, аптеки, поштові відділення, тощо по всій території України.

Дані для Карти команда ЛУН Місто збирає у відкритих джерелах та безпосередньо від бізнесів. Завдяки новому телеграм-боту @MapMomentumBot нанести актуальну інформацію про заклади зможуть і власники невеликих бізнесів. Так вони матимуть можливість безкоштовно залучити більше клієнтів, а клієнти – отримати ширший вибір послуг.

Користуватися Корисною картою можна з мобільного пристрою та десктопа. Інформація на карті оновлюються одразу, щойно її оновлює джерело даних.

Щоб додати бізнес на карту через телеграм-бот, необхідно вказати назву закладу, тип послуг, які він надає, його адресу та режим роботи. Щодня представник закладу отримуватиме запит, чи працює заклад сьогодні – завдяки цьому дані на Корисній карті лишатимуться актуальними. З одного акаунту можна додати один заклад.

Економічна правда