РФ чекає на музейні об’єкти вартістю 42 мільйони євро, які Фінляндія не віддає 

Фінляндія заблокувала рух картин та скульптур вартістю 42 мільйони євро, які були відправлені до Росії, через санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє Financial Times.

Країна зупинила три партії об’єктів мистецтва, які поверталися до Росії з музеїв Італії та Японії на прикордонному переході Ваалімаа у вихідні 2-3 березня.

За даними фінської митниці, серед отримувачів була низка російських музеїв, зокрема, ймовірно, Ермітаж у Санкт-Петербурзі.

"Забезпечення того, що санкції виконуються, є частиною нашої роботи, і ми завжди підлаштовуємо контроль з огляду на ризики. Вантажі, які зараз підлягають кримінальному розслідуванню, були виявлені в рамках нашої звичної роботи", – сказав Самі Ракшит, керівник відділу примусового контролю фінської митниці.

Фінляндія також утримує 21 яхту в країні для зимового зберігання, оскільки розслідує, чи підпадають вони під санкції Заходу.