Китайські держкомпанії уникають нових нафтових контрактів із РФ – ЗМІ

Китайські державні нафтопереробні підприємства виконують діючі російські нафтові контракти, але уникають нових, попри знижки, остерігаючись посилення західних санкцій проти РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на 6 джерел.

Так, державна Sinopec, найбільший нафтопереробник Азії, CNOOC, PetroChina і Sinochem залишилися осторонь купівлі російських вантажів нафти з постачанням у травні.

"Китайські державні фірми не хочуть, щоб їх дії розглядали як відкриту підтримку Москви.

Держпідприємства виявляють обережність, оскільки їхні дії можуть бути розцінені як дії уряду Китаю, і жодна з них не хоче, щоб його виділяли як покупця російської нафти", - кажуть джерела.

Sinopec і Petrochina відмовилися від коментарів. CNOOC і Sinochem не відразу відповіли на запити про коментар.

Джерела агентства очікують, що державні компанії Китаю виконуватимуть свої довгострокові та існуючі контракти на російську нафту, але уникатимуть нових спотових угод.

Unipec, торговий підрозділ Sinopec і провідний покупець російськоїнафти, протягом останніх тижнів на регулярних внутрішніх зустрічах попереджав свої глобальні команди про ризики роботи з російською нафтою.

"Ідея і тон зрозумілі – контроль ризиків і дотримання вимог важливіші за прибуток", - каже джерело.

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Економічна правда