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Мінекономіки: банки повинні активізувати свою кредитну діяльність

Середа, 6 квітня 2022, 16:30 - Ілля Колдомасов

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що в час війни комерційні та державні банки повинні активізувати свою кредитну діяльність, оскільки ці кошти потрібні тисячам підприємців для налагодження виробництв. 

Про це йдеться на урядовому порталі.

Вона повідомила, що Уряд та Нацбанк проводять з банківським сектором відповідну роботу.

"Зокрема, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 млрд грн. 2,3 млрд грн держбанки вже видали фермерам", – зазначила Свириденко.

А загалом, за її словами, починаючи з 24 лютого, державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 млрд грн, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік.

Нагадуємо:

ПриватБанк збільшив кредитний портфель в порівнянні з початком лютого, і буде продовжувати нарощувати кредитування бізнесу.

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Економічна правда
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