ЄС додасть до списку санкцій Грефа, Дерипаску та дочок Путіна – медіа

Герман Греф та Олег Дерипаска Mikhail Svetlov/Getty Images

Європейський союз має намір додати голову російського Сбєрбанку Германа Грефа та "алюмінієвого олігарха" Олега Дерипаску до свого санкційного списку.

Про це пише Financial Times.

Також до списку потраплять голова російської платформи електронної комерції Ozon Олександр Шульгін, один з найближчих ділових партнерів президента Володимира Путіна Борис Ротенберг і Саїд Керімов, який контролює найбільшу в Росії золотодобувну компанію "Полюс".

"Також дочки Путіна від першого шлюбу Катерина Тихонова та Марія Воронцова мають бути піддані санкціям за отримання вигоди від російського уряду", – йдеться у тексті.

До нового списку осіб, на яких націлився ЄС, також входить Володимир Богданов, генеральний директор "Сургутнєфтєгаза", третього за величиною виробника нафти в Росії, на якого припадає близько 10% видобутку нафти в країні.

У разі схвалення державами-членами ЄС згаданим особам заморозять активи та заборонять поїздки до ЄС. Список не є остаточним і може змінитися до набуття чинності.