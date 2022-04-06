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Мережа "Сільпо" попросила у Маска електровантажівки Tesla Semi

Середа, 6 квітня 2022, 12:15 - Олексій Павлиш

Мережа супермаркетів "Сільпо" звернулась до гендиректора Tesla Ілона Маска із проханням надати їй електровантажівки Semi.

Про це мережа написала у Twitter.

"Постійні бомбардування росіянами українських нафтових об’єктів можуть спричинити дефіцит палива в Україні. Немає палива = немає їжі. Готовий протестувати і спробувати Tesla Semi якнайшвидше", - написали в "Сільпо", тегнувши Маска.

Маск поки не відреагував на запит мережі.

Раніше гендиректор Tesla і SpaceX відгукнувся на прохання України надати термінали ​Starlink. 

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула 28 лютого.

Економічна правда

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