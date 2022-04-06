Мережа "Сільпо" попросила у Маска електровантажівки Tesla Semi
Мережа супермаркетів "Сільпо" звернулась до гендиректора Tesla Ілона Маска із проханням надати їй електровантажівки Semi.
Про це мережа написала у Twitter.
"Постійні бомбардування росіянами українських нафтових об’єктів можуть спричинити дефіцит палива в Україні. Немає палива = немає їжі. Готовий протестувати і спробувати Tesla Semi якнайшвидше", - написали в "Сільпо", тегнувши Маска.
Constant bombardments by Russians of Ukrainian oil facilities might cause fuel shortage in Ukraine. No fuel = no food supply. Ready to test&try @Tesla Semi asap.
How mad is this @elonmusk?
— Сільпо (@silpo_ua) April 5, 2022
Маск поки не відреагував на запит мережі.
Раніше гендиректор Tesla і SpaceX відгукнувся на прохання України надати термінали Starlink.
Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула 28 лютого.
Економічна правда
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