Мережа "Сільпо" попросила у Маска електровантажівки Tesla Semi

Мережа супермаркетів "Сільпо" звернулась до гендиректора Tesla Ілона Маска із проханням надати їй електровантажівки Semi.

Про це мережа написала у Twitter.

"Постійні бомбардування росіянами українських нафтових об’єктів можуть спричинити дефіцит палива в Україні. Немає палива = немає їжі. Готовий протестувати і спробувати Tesla Semi якнайшвидше", - написали в "Сільпо", тегнувши Маска.



Constant bombardments by Russians of Ukrainian oil facilities might cause fuel shortage in Ukraine. No fuel = no food supply. Ready to test&try @Tesla Semi asap.

How mad is this @elonmusk?