Міністр енергетики повідомив, скільки наразі запасів газу та вугілля

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що намагається зараз не називати конкретні цифри через війну на всіх фронтах. Але орієнтовні показники такі: вугілля значно більше мільйона тонн, а газу більше 9 млрд кубометрів.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Також він розповів, що є шахти, які відновити вже не буде можливості. "Відбувається їх затоплення, і можливості повернути їх до роботи немає. Це шахта "Золота" в Луганській області, а також "Тошківська", яка знаходиться в цьому ж регіоні – вони потрапили під сильні обстріли, через які перервалося електрозабезпечення", - повідомив Галущенко.

А щодо газових родовищ- є пошкодження на Олишівському родовищі в Чернігівській області. Видобуток газу загалом впав десь на 15%, а вугілля на держшахтах - до 30%.