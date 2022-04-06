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Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі

Середа, 6 квітня 2022, 10:46 - Олексій Павлиш

Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за напрямом Делі - Москва - Делі.

Про це повідомило посольство РФ в Індії.

"Перспективи відновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними", - йдеться у повідомленні.

У посольстві РФ заявляють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, повернуть гроші у повному обсязі. 

Air India виконувала польоти до Москви двічі на тиждень.

Посольство РФ заявляє, що зберігається можливість скористатися транзитними авіаперельотами з Індії до РФ через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Доху та інші напрямки.

Економічна правда

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авіа Індія Росія
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