Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі

Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за напрямом Делі - Москва - Делі.

Про це повідомило посольство РФ в Індії.

"Перспективи відновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними", - йдеться у повідомленні.

У посольстві РФ заявляють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, повернуть гроші у повному обсязі.

Air India виконувала польоти до Москви двічі на тиждень.

Посольство РФ заявляє, що зберігається можливість скористатися транзитними авіаперельотами з Індії до РФ через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Доху та інші напрямки.

Економічна правда