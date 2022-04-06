Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі
Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за напрямом Делі - Москва - Делі.
Про це повідомило посольство РФ в Індії.
"Перспективи відновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними", - йдеться у повідомленні.
У посольстві РФ заявляють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, повернуть гроші у повному обсязі.
Air India виконувала польоти до Москви двічі на тиждень.
Посольство РФ заявляє, що зберігається можливість скористатися транзитними авіаперельотами з Індії до РФ через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Доху та інші напрямки.
Економічна правда
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