Польща збудує "сухий порт" для експорту української аграрної продукції

Польща працює над створенням на кордоні з Україною "сухого порту" з метою збільшення пропускної можливості для експорту української аграрної продукції.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

"Польща наразі працює над створенням "Сухого порту" на кордоні з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн", – зазначив Ковальчик.

Під час зустрічі сторони також обговорили умови взаємної сертифікації продукції тваринного походження на ринки обох країн, та нотифікацій по експортним вантажам, задля пришвидшення проходження відповідних процедур на кордоні та транспортування.

За даними Мінагрополітики, 90% експорту української аграрної продукції раніше відбувалося через порти Одеси і Миколаєва, які заблоковані Росією.

Економічна правда