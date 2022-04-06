Зеленський скасував мита та ПДВ на імпорт, в тому числі з автомобілів

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про пільговий імпорт на період дії воєнного стану.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" №2142-IX опублікований у "Голосі України" і набув чинності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та податку на додану вартість для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення.

Спрощений спосіб митного контролю передбачає подання попередньої митної декларації та не вимагає проведення митного огляду.

Ухваливши закон, депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами, а також суб'єктами спрощеної системи.

Продовжується з трьох до шести місяців період, протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов'язок щодо повного подання звітності після закінчення особливого періоду.

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