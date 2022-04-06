Трансляція: "Фінансова система України в умовах війни. Чи готові банки кредитувати?"

6 квітня 2022 року о 12:00 відбудеться експертна дискусія про те, як під час воєнного стану працюють економіка, банки та Національний банк України.

Мета заходу – розповісти, що відбувається з економікою України, оцінити, наскільки банки готові відновлювати кредитування та чи мають на це кошти, як діяльність НБУ сприяє економічному відновленню. А також дати представникам малого та середнього бізнесу можливість поставити банкам та банківському регулятору питання.

Під час дискусії будуть розглянуті наступні питання:

- Як зараз працює економіка, які галузі відновлюватимуться найшвидше?

- Як банківська система витримала перші тижні війни?

- Чи мають банки ресурс аби відновлювати кредитування бізнеса?

- Що вже зробив НБУ та якими будуть його подальші кроки?

- Які обмеження зберігатимуться та за яких умов можуть бути послаблені чи скасовані

- та інші

Спікери:

- Сергій Ніколайчук, заступник Голови Правління НБУ, керівник блоку "Монетарна стабільність"

- Євген Дубогриз, експерт з питань банків, CASE Україна

Модератор: Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна

Захід відбудеться у форматі вебінару (Zoom).Також вестиметься трансляція на сторінці "Ціна держави" у Facebook.

Реєстрація за посиланням.

Організатор дискусії: Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна. За підтримки та інформаційного партнерства з провідним діловим онлайн-виданням "Економічна Правда".