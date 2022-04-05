Росії не вистачає чипів для карток своє платіжної системи Мир: просить у Китаю

Російська платіжна система "Мир" після західних санкцій не може знайти чипів для своїх карток і шукає їх у Китаї, де через спалахи коронавірусу теж скоротилося виробництво.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на директора компанії.

Член правління Національної платіжної системи (НСПК) Олег Тішаков заявив, що Росія стикається з дефіцитом мікрочіпів, оскільки азіатські виробники призупиняють виробництво через пандемію коронавірусу, а європейські постачальники припинили співпрацю з Москвою після санкцій.

Він каже, що декілька китайських постачальників погодилися працювати з агресором, і процес сертифікації триває.

У березні міжнародні платіжні системи Visa, Mastercard та American Express повідомили про свій вихід з РФ через її вторгнення в Україну. При цьому внаслідок західних санкцій держава-терорист більше не може купувати чипи в ЄС чи США.

Таким чином росіяни масово відкривають картки російської національної системи "Мир", яка у кобейджингу з UnionPay випускає картки, які все ж дозволять росіянам розраховуватися в інтернеті. Проте тепер чипів для їхнього випуску не вистачає.

Картки "Мир" приймаються лише деякими банками в окремих країнах: Туреччині, В’єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані.

Нагадуємо:

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard з 10 березня перестали працювати в Росії. Карти цих систем, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном, ними також не можна оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах.

Для того, щоб обійти обмеження, деякі росіяни почали їздити за кордон, переважно в країни Центральної Азії, і відкривати карткові рахунки там.