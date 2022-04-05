Готуються до відбудови: регіонам дозволили самостійно купувати будматеріали
Місцева влада зможе самостійно купувати будівельні матеріали для аварійних робіт коштом державного бюджету, що дозволить швидко відновити лікарні, будинки та інші об’єкти.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
Своїм рішенням, яке Кабінет міністрів схвалив 5 квітня, регіонам дозволили коштом держбюджету купувати такі матеріали як скло для віконних і дверних блоків, ДСП/ДВП та гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки, цвяхи, плівку, металеві листи тощо.
Таким чином влада "на місцях" зможе невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені через російський воєнний напад.
Як зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, це дозволить регіонам в умовах воєнного стану купувати найнеобхідніші будівельні матеріали і відновлювати лікарні, адміністративні приміщення, житлові будівлі та комунальні підприємства, які постраждали від російських атак.
Замовниками виступатимуть військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій.
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