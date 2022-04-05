Всі розділи
Укр / Рус

Ощадбанк надасть кредит Нафтогазу на відновлення інфраструктури

Вівторок, 5 квітня 2022, 20:27 - Ілля Колдомасов

Через кредит Ощадбанку Нафтогаз допоможе у відновленні критичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, мова йде про газопроводи, лінії електропередач, водопостачання. Кредит буде розміром у 4,5 мільярдів. 

"Це також дозволить Нафтогазу закупати блакитне паливо, забезпечувати його подальший видобуток, платити податки й дивіденди в бюджет", - резюмував прем’єр.

Нагадуємо:

Станом на 5 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1245 населених пунктів, загалом понад 759,3 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 334 тисячі абонентів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ощадбанк Нафтогаз
Матеріали за темою
Ощадбанк запустив онлайн-продаж медичної страховки за кордоном 5 квітня 2022, 14:02
Якщо немає доступу до Укрпошти: всі соціальні виплати дозволили отримувати в Ощадбанку 28 березня 2022, 18:28
Ощадбанк запустив програми підтримки аграріїв 17 березня 2022, 17:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті