Ощадбанк надасть кредит Нафтогазу на відновлення інфраструктури

Через кредит Ощадбанку Нафтогаз допоможе у відновленні критичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, мова йде про газопроводи, лінії електропередач, водопостачання. Кредит буде розміром у 4,5 мільярдів.

"Це також дозволить Нафтогазу закупати блакитне паливо, забезпечувати його подальший видобуток, платити податки й дивіденди в бюджет", - резюмував прем’єр.

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