Ощадбанк надасть кредит Нафтогазу на відновлення інфраструктури
Вівторок, 5 квітня 2022, 20:27 -
Через кредит Ощадбанку Нафтогаз допоможе у відновленні критичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, мова йде про газопроводи, лінії електропередач, водопостачання. Кредит буде розміром у 4,5 мільярдів.
"Це також дозволить Нафтогазу закупати блакитне паливо, забезпечувати його подальший видобуток, платити податки й дивіденди в бюджет", - резюмував прем’єр.
Нагадуємо:
Станом на 5 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1245 населених пунктів, загалом понад 759,3 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 334 тисячі абонентів.
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