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Альфа-Банк спише 20% кредиту клієнтам, які погасять 80% заборгованості

Вівторок, 5 квітня 2022, 19:43 - Економічна правда

Альфа-Банк закриє залишок заборгованості у розмірі 20% за кредитами клієнтів, які до 1 травня 2022 року сплатять 80% заборгованості за ними.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Альфа-Банк Україна розробив спеціальну пропозицію, яка дозволить клієнтам в поточний час заощадити 20% власних коштів через "прощення" цієї частини діючого кредиту. Для цього потрібно до 1 травня включно сплатити лише 80% заборгованості за діючим кредитом – і банк закриє залишок заборгованості", – йдеться у повідомленні.

Вказується, що таким чином можна закрити споживчі кредити та кредити готівкою, сума у залишку за якими станом на 1 квітня становить понад 10 тис. грн за строковою та простроченою заборгованістю до 180 днів.

Економічна правда

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Альфа Банк банк кредит
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