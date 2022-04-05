General Motors та Honda розробляють бюджетні електромобілі

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Американський і японський автовиробники General Motors і Honda Motor спільно розроблять модельний ряд електрокарів вартістю менше 30 тисяч доларів.

Про це йдеться у спільному пресрелізі компаній.

"GM і Honda використовують свої передові технології, дизайн та виробничі стратегії для створення доступного та затребуваного електромобіля у всьому світі, включаючи наші ключові ринки у Північній та Південній Америці та Китаї", – заявила голова GM Мері Барра.

Очікується, що компанії розпочнуть масове виробництво у 2027 році.

"Підвищення доступності електромобілів є ключовою проблемою у процесі масової адаптації споживачів до нових технологій. Незважаючи на те, що популярність таких автомобілів зростає, їх, як і раніше, можуть дозволити в основному багатші верстви населення", – йдеться у повідомленні.

GM та Honda домовилися також співпрацювати у питанні розробки нових технологій виробництва акумуляторів для ще більшого зниження вартості електрифікації, покращення технологій керування та підвищення стійкості виробництва.

Згідно з планами GM, компанія має намір до 2025 року виробляти та продавати близько 2 млн електрокарів у світі щорічно. Honda раніше фокусувалася переважно на випуску гібридних автомобілів, але останнім часом почала розширювати пропозицію електрокарів.

Економічна правда