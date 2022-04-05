Всі розділи
Укр / Рус

Для конкуренції зі Starlink: Amazon купив 83 запуски у трох ракетних компаній

Вівторок, 5 квітня 2022, 18:57 - Олексій Павлиш

Американський онлайн-ритейлер Amazon підписав багатомільярдний контракт на 83 запуски із європейською Arianespace, американськими Blue Origin і ULA - вони виведуть на орбіту супутники інтернет-провайдера Project Kuiper, які мають конкурувати зі Starlink від SpaceX.

Про це пише Space News.

Зазначається, що це найбільша подібна угода в історії - офіційно Amazon не розкриває фінансових умов.

Як пише видання, загальна вартість, включаючи розробку та виробництво супутників, - близько $10 млрд.

Project Kuiper - проєкт низькоорбітального супутникового інтернету Amazon.

При цьому, 38 запусків проведуть на ракеті Vulcan американської ULA. 18 - на Ariane 6 європейської Arianespace.

12 запусків (з опцією на додаткові 15) - на New Glenn американської Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Безосу.

Space News додає, що усі три ракети зараз розробляються і ще не здійснили жодного польоту. 

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Amazon космічна галузь космос SpaceX
Матеріали за темою
Amazon закрила угоду з придбання кіностудії MGM за 8,45 мільярдів доларів 17 березня 2022, 17:57
Amazon Prime Video закрив доступ до фільмів та серіалів для підписників із РФ 9 березня 2022, 12:38
Хмарна платформа Amazon заборонила реєстрацію нових клієнтів з РФ та Білорусі 9 березня 2022, 08:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті