Для конкуренції зі Starlink: Amazon купив 83 запуски у трох ракетних компаній

Американський онлайн-ритейлер Amazon підписав багатомільярдний контракт на 83 запуски із європейською Arianespace, американськими Blue Origin і ULA - вони виведуть на орбіту супутники інтернет-провайдера Project Kuiper, які мають конкурувати зі Starlink від SpaceX.

Про це пише Space News.

Зазначається, що це найбільша подібна угода в історії - офіційно Amazon не розкриває фінансових умов.

Як пише видання, загальна вартість, включаючи розробку та виробництво супутників, - близько $10 млрд.

Project Kuiper - проєкт низькоорбітального супутникового інтернету Amazon.

При цьому, 38 запусків проведуть на ракеті Vulcan американської ULA. 18 - на Ariane 6 європейської Arianespace.

12 запусків (з опцією на додаткові 15) - на New Glenn американської Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Безосу.

Space News додає, що усі три ракети зараз розробляються і ще не здійснили жодного польоту.

Економічна правда