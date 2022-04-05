Для конкуренції зі Starlink: Amazon купив 83 запуски у трох ракетних компаній
Американський онлайн-ритейлер Amazon підписав багатомільярдний контракт на 83 запуски із європейською Arianespace, американськими Blue Origin і ULA - вони виведуть на орбіту супутники інтернет-провайдера Project Kuiper, які мають конкурувати зі Starlink від SpaceX.
Про це пише Space News.
Зазначається, що це найбільша подібна угода в історії - офіційно Amazon не розкриває фінансових умов.
Як пише видання, загальна вартість, включаючи розробку та виробництво супутників, - близько $10 млрд.
Project Kuiper - проєкт низькоорбітального супутникового інтернету Amazon.
При цьому, 38 запусків проведуть на ракеті Vulcan американської ULA. 18 - на Ariane 6 європейської Arianespace.
12 запусків (з опцією на додаткові 15) - на New Glenn американської Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Безосу.
Space News додає, що усі три ракети зараз розробляються і ще не здійснили жодного польоту.
Економічна правда
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