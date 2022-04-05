Заводи Coca-Cola та Pepsi в Україні не працюють: чи зникнуть напої з магазинів

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Виробники безалкогольних напоїв Coca-Cola та Pepsi в Україні починають експорт продукції з-за кордону, щоб уникнути дефіциту товару на полицях магазинів.

Про це пише Forbes.

Український офіс виробника напоїв "Кока-кола Беверіджес" вже майже місяць не має доступу до свого заводу у селищі Велика Димерка неподалік від Броварів. Населений пункт звільнений від російських окупантів, проте територію підприємства необхідно перевірити співробітникам ДСНС. Вона може бути замінованою.

9 березня на підприємстві внаслідок обстрілів була зруйнована електростанція, в якому стані інші частини підприємства та склад, головний офіс не знає. Якщо постраждав тільки енергетичний підрозділ, то ситуація не критична. Питання запуску заводу залежить від ситуації на фронті.

В Україні компанія розливає 40 видів безалкогольних напоїв, в тому числі Coca‑Cola, Fanta, Schweppes. Завод забезпечував ними не лише український ринок, а й Вірменію та Молдову.

Після втрати контролю над своїми потужностями український ринок забезпечують довоєнними запасами.

В зонах бойових дій розташовані і обʼєкти головного конкурента Coca-Cola – PepsiCo. Це молокопереробний завод у передмісті Києва та два комплекси з виробництва чіпсів, соків та напоїв на Миколаївщині.

У портфелі PepsiCo – напій Pepsi, соки Sandora, холодний чай Lipton Ice Tea, чіпси Layʼs та дитяче харчування "Агуша". Зараз в Україну їх постачають із сусідніх країн. Зокрема, Pepsi – з Польщі.

Розглядає можливість імпорту в Україну і Coca-Cola.

Зазначається, що PepsiCo вже замовила у львівських та тернопільських аграріїв 30 тисяч тонн картоплі для виробництва чіпсів.