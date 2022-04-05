Держпродспоживслужба: є суттєве підвищення цін майже на всі соціально значущі продтовари

Держпродспоживслужба заявила, що станом на 04.04.2022 в порівнянні з 23.02.2022 спостерігається суттєве підвищення цін майже на всі продовольчі товари.

Про це йдеться у повідомленні відомства на сайті.

Зокрема, на хліб пшеничний – на 28,5 %, хліб житньо-пшеничний –12,5 %, крупу гречану –25,5 %, макаронні вироби – 24,5 %, олію соняшникову – на 11,9 %, цибулю ріпчасту –27,2 % та ін. продукти харчування.

Переважна більшість повідомлень стосувалася зростання цін на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю, відсутність розрахунку за безготівку.

Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання. "За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації", - резюмували там.

Нагадуємо:

Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значимі товари, серед яких продукти харчування, пальне, лікарські засоби.