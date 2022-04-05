У РФ пожалілись на недоотримані нафтодолари
У Мінфіні РФ заявили, що недоотримали 302 мільярди рублів нафтогазових доходів від очікуваного обсягу у березні.
Про це повідомили у російському відомстві, їхню заяву передає Інтерфакс.
"Коректування зумовлене відхиленням обсягів експорту газу від прогнозного рівня, а також нижчою динамікою надходжень у рамках режиму ПДВ (податок на додатковий дохід - ЕП) та зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, у тому числі у зв'язку зі зміною структури окремих елементів оподаткування", - йдеться у повідомленні.
Однак там сподіваються отримати більше у квітні. Оскільки відбувається подорожчання нафти, що перевищує попередні очікування. "Прогнозується у квітні у розмірі 798,4 млрд руб. Таким чином, сукупний обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів становить 496,3 млрд руб", - зазначили у Мінфіні РФ.
Нагадуємо:
За підсумками лютого відхилення від плану склало мінус 216,4 млрд рублів.
Росія цьогоріч може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.
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