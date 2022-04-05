У РФ пожалілись на недоотримані нафтодолари

У Мінфіні РФ заявили, що недоотримали 302 мільярди рублів нафтогазових доходів від очікуваного обсягу у березні.

Про це повідомили у російському відомстві, їхню заяву передає Інтерфакс.

"Коректування зумовлене відхиленням обсягів експорту газу від прогнозного рівня, а також нижчою динамікою надходжень у рамках режиму ПДВ (податок на додатковий дохід - ЕП) та зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, у тому числі у зв'язку зі зміною структури окремих елементів оподаткування", - йдеться у повідомленні.

Однак там сподіваються отримати більше у квітні. Оскільки відбувається подорожчання нафти, що перевищує попередні очікування. "Прогнозується у квітні у розмірі 798,4 млрд руб. Таким чином, сукупний обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів становить 496,3 млрд руб", - зазначили у Мінфіні РФ.

Нагадуємо:

За підсумками лютого відхилення від плану склало мінус 216,4 млрд рублів.

Росія цьогоріч може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.