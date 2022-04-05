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Маск вперше очолив щорічний рейтинг багатіїв від Forbes

Вівторок, 5 квітня 2022, 14:55

CEO автовиробника Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск вперше очолив щорічний рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

Про це йдеться у статті Forbes.

До цього 4 роки поспіль рейтинг очолював засновник Amazon Джефф Безос.

За оцінками видання, статки Маска становлять 219 млрд доларів - на 48 млрд більше, ніж у Безоса, який йде другим (171 млрд дол).

Зазначається, що за рік статки Маска зросли на 68 млрд доларів.

Статки Безоса за рік впали на 6 млрд дол.

Хоча Маск був у списку мільярдерів світу за версією Forbes протягом десяти років, його статки дійсно зросли за останні два роки.

Вперше до списку Forbes Ілон Маск потрапив у 2012 році. Тоді він посів 190-те місце зі статками $2,4 млрд. 

Замикає топ-3 у рейтингу Бернар Арно та сім'я (158 млрд дол), основний актив - група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Економічна правда

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