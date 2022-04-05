Маск вперше очолив щорічний рейтинг багатіїв від Forbes

CEO автовиробника Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск вперше очолив щорічний рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

Про це йдеться у статті Forbes.

До цього 4 роки поспіль рейтинг очолював засновник Amazon Джефф Безос.

За оцінками видання, статки Маска становлять 219 млрд доларів - на 48 млрд більше, ніж у Безоса, який йде другим (171 млрд дол).

Зазначається, що за рік статки Маска зросли на 68 млрд доларів.

Статки Безоса за рік впали на 6 млрд дол.

Хоча Маск був у списку мільярдерів світу за версією Forbes протягом десяти років, його статки дійсно зросли за останні два роки.

Вперше до списку Forbes Ілон Маск потрапив у 2012 році. Тоді він посів 190-те місце зі статками $2,4 млрд.

Замикає топ-3 у рейтингу Бернар Арно та сім'я (158 млрд дол), основний актив - група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Економічна правда