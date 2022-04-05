Поставки імпортної риби до РФ через санкції скоротяться на 35%

Поставки імпортної риби до РФ через санкції скоротяться на 28-35% у річному вимірі - йдеться, насамперед, про лосось, тунець, креветки та іншу продукцію.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на Асоціацію видобувачів мінтаю.

За дослідженням асоціації, у 2021 році Росія завезла 579 тис т рибної продукції на $2,1 млрд, за підсумками поточного року показник знизиться до 385 тис т та $1,5 млрд. Основна стаття російського імпорту - атлантичний лосось і форель.

"На думку авторів дослідження, скорочення поставок можна порівняти з 2014-2015 роками, коли через продовольче ембарго рибний імпорт упав майже наполовину (на 47% у натуральному вираженні і на 53% - у грошовому). У 2022 році імпорт риби знизиться через випадання постачання з "недружніх країн" та держав, які самі обмежують постачання до Росії, йдеться у дослідженні. На частку таких країн у 2021 році припадало 35% імпорту у натуральному вираженні та 24% - у грошовому", - пише видання.

Також до зниження поставок може призвести подорожчання імпортної риби для російського споживача через девальвацію рубля, що викличе перерозподіл попиту всередині споживчого кошика, а також складнощі з логістикою та подорожчання перевезень, спричинені, зокрема, відходом з Росії кількох великих перевізників, включаючи Maersk та MSC.

На імпорті можуть також позначитися можливі збої у розрахунках із постачальниками через санкції проти російських банків, зазначили в асоціації.

При цьому замістити поставки імпортної риби, що випадають, "буде проблематично", вважають автори дослідження.

За їх словами, у Росії добувають креветки, оселедець і скумбрію, хоча їхня якість може відрізнятися від імпортної продукції, але із заміною зарубіжного охолодженого атлантичного лосося, мороженого тунця можуть виникнути проблеми.

Економічна правда