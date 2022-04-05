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Велике європейське сховище газу в Німеччині припинило закачування

Вівторок, 5 квітня 2022, 13:19 - Економічна правда

Підземне сховище газу "Реден" у Німеччині з 1 квітня припинило закачування та відбір газу.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані Gas Infrastructure Europe.

"Реден" є одним з найбільших ПСГ у Європі та найбільшим у ФРН.

Потужність "Реден" становить 4,2 млрд куб. м. Наразі ПСГ заповнено лише на 0,51%. Оператором газового сховища виступає німецька Astora GmbH – "дочка" Gazprom Germania Gmbh.

Gazprom Germania – оператор кількох великих газосховищ у Німеччині. 1 квітня група "Газпром" припинила участь у своїй німецькій дочірній компанії і всіх її активах. 4 квітня Gazprom Germania GmbH була передана під опікунське управління Федеральному мережевому агентству ФРН.

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газ ПСГ Німеччина
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