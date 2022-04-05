Російський олігарх про ситуацію в РФ: Більше, ніж чергова економічна криза

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Основний акціонер Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін розповів про проблеми, пов'язані з війною в Україні та запровадженими проти Росії санкціями.

Про це пише "Комерсант".

Ключовим питанням порядку денного стає не розвиток, а виживання бізнесу, вважає Лісін.

"Руйнюються ланцюжки поставок, що формувалися роками, збоять логістика, платіжна і фінансова інфраструктура. І на цьому фоні щодня змінюються правила гри, з'являються нові обмеження", – сказав він.

На думку Лісіна, деякі регуляторні ініціативи в РФ викликають стурбованість. Серед таких ініціатив він називає розширення списку експортних товарів, які передбачається продавати за рублі.

"Ідея в тому, що за рублі можна почати продавати добрива, зерно, нафту, метали, ліс, ще щось. Не знаю, може з газом щось вийде, але решта? Логістичні проблеми вже ускладнили доставку продукції споживачу. Перехід на платежі у рублях просто викине нас із міжнародних ринків", – сказав Лісін.

Але головний, на його думку, рецепт у нинішній ситуації – давати можливість бізнесу та людям пристосуватися до нових умов.

"Не треба намагатися все адмініструвати до дірок, це лише шкодить бізнесу. Сьогоднішня ситуація – це більше, ніж чергова економічна криза, з якими ми стикалися раніше. Вона вимагає набагато серйознішого підходу та якісних, зважених рішень", – заявив олігарх.