Для росіян подорожчали тури до Туреччини та Єгипту

Вартість організованих поїздок до Туреччини та Єгипту для росіян зросла приблизно на 35% у порівнянні з осінню минулого року.

Про це пише "Комерсант".

Середній чек при бронюванні турів до Туреччини на квітень становить 104 тис руб, в Єгипет - 129,82 тис руб, що відповідно на 35,8% і 34,7% дорожче, ніж у листопаді 2021 року.

Нагадуємо:

У лютому через інфляцію в РФ подорожчав закордонний туризм більш ніж на 28%.