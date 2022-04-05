Для росіян подорожчали тури до Туреччини та Єгипту
Вівторок, 5 квітня 2022, 11:46
Вартість організованих поїздок до Туреччини та Єгипту для росіян зросла приблизно на 35% у порівнянні з осінню минулого року.
Про це пише "Комерсант".
Середній чек при бронюванні турів до Туреччини на квітень становить 104 тис руб, в Єгипет - 129,82 тис руб, що відповідно на 35,8% і 34,7% дорожче, ніж у листопаді 2021 року.
Нагадуємо:
У лютому через інфляцію в РФ подорожчав закордонний туризм більш ніж на 28%.
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