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Українці через "Дію" зібрали вже 235 мільйонів на армію

Вівторок, 5 квітня 2022, 10:59 - Олексій Павлиш

Через сервіс "Дія" уже зібрали 235 млн грн на армію - до збору коштів долучились понад 230 тисяч українців.

Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.

"Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску та реквізити картки", - пояснили в "Дії".

"Завдяки вашим донатам вчора фонд "Повернись живим" передав українським бійцям рівно 600 технічних засобів та обладнання", - кажуть в сервісі.

Серед них:

  • 251 джерело живлення,
  • 83 засоби зв'язку,
  • 72 планшети,
  • 32 накопичувачі,
  • 24 квадрокоптери,
  • 20 одиниць мережевого обладнання,
  • 15 ноутбуків,
  • 13 одиниць тепловізійної, нічної та денної оптики,
  • 5 інструментів для монтажу мереж,
  • 3 генератори,
  • 1 комп'ютерна мишка,
  • 1 пікап, адаптований до потреб ЗСУ.

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

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