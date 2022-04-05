Українці через "Дію" зібрали вже 235 мільйонів на армію
Через сервіс "Дія" уже зібрали 235 млн грн на армію - до збору коштів долучились понад 230 тисяч українців.
Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.
"Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску та реквізити картки", - пояснили в "Дії".
"Завдяки вашим донатам вчора фонд "Повернись живим" передав українським бійцям рівно 600 технічних засобів та обладнання", - кажуть в сервісі.
Серед них:
- 251 джерело живлення,
- 83 засоби зв'язку,
- 72 планшети,
- 32 накопичувачі,
- 24 квадрокоптери,
- 20 одиниць мережевого обладнання,
- 15 ноутбуків,
- 13 одиниць тепловізійної, нічної та денної оптики,
- 5 інструментів для монтажу мереж,
- 3 генератори,
- 1 комп'ютерна мишка,
- 1 пікап, адаптований до потреб ЗСУ.
Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.
Економічна правда
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