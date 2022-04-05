Українці через "Дію" зібрали вже 235 мільйонів на армію

Через сервіс "Дія" уже зібрали 235 млн грн на армію - до збору коштів долучились понад 230 тисяч українців.

Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.

"Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску та реквізити картки", - пояснили в "Дії".

"Завдяки вашим донатам вчора фонд "Повернись живим" передав українським бійцям рівно 600 технічних засобів та обладнання", - кажуть в сервісі.

Серед них:

251 джерело живлення,

83 засоби зв'язку,

72 планшети,

32 накопичувачі,

24 квадрокоптери,

20 одиниць мережевого обладнання,

15 ноутбуків,

13 одиниць тепловізійної, нічної та денної оптики,

5 інструментів для монтажу мереж,

3 генератори,

1 комп'ютерна мишка,

1 пікап, адаптований до потреб ЗСУ.

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

Економічна правда