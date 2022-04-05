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Бориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів, Укрпошта — 500 мільйонів

Вівторок, 5 квітня 2022, 10:47 - Ілля Колдомасов

У аеропорті Бориспіль за попередніми підрахунками за час війни втрати доходів склали 3,5 мільярдів, Укрпошта  понад 500 мільйонів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, в Укрпошті падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, та падіння обсягів по внутрішнім посилкам склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів. 

"Позитивні новини в тому, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку як і експортні відправлення", - зазначив Кубраков, додавши, що громадяни починають повертатись та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії. 

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Укрпошта Бориспіль доходи
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