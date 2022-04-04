Через війну знищено три торгових центри Епіцентру

Мережа "Епіцентр" втратив три торговельні центри у Чернігові, Маріуполі та Бучі, частину ТЦ закрито через бойові дії.

Про це виданню Forbes Україна повідомили у пресслужбі компанії.

Крім того, внаслідок ракетного удару Епіцентр втратив п’ять магазинів у столичному ТРЦ Retroville: Intersport, 4F, TAF, E.Pic та "Галереї Деко".

Онлайн-майданчик компанії продовжує виконувати свої основні функції. Служба доставки не зупинялася і продовжувала роботу в усіх регіонах, де це було можливим. Також "Епіцентр" співпрацює з низкою логістичних партнерів, які забезпечують доставку замовлень клієнтам, але визнає, що у деяких регіонах були затримки.

У перші дні війни, розповіли у пресслужбі, кількість замовлень істотно скоротилася, проте зараз спостерігається відновлення споживчого попиту і збільшення кількості замовлень. Найбільше це стосується західних регіонів країни, куди виїхала значна частина українців.

Найбільшим попитом в інтернет-магазині користуються такі групи товарів як взуття, автошини, керамічна плитка, зоотовари, а також товари, які закуповують для військових: тактичні рюкзаки, ножі, ліхтарі, генератори, електроінструмент тощо.