Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації
Понеділок, 4 квітня 2022, 22:29 -
Росію чекає науково-інформаційна блокада внаслідок якої місцеві вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, на території рф незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus. Все це має призвести до згаданих наслідків.
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