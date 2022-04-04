Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації

Росію чекає науково-інформаційна блокада внаслідок якої місцеві вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на території рф незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus. Все це має призвести до згаданих наслідків.