У РФ хочуть саджати за виконання іноземних санкцій
До Держдуми РФ внесено законопроект, згідно з яким за виконання іноземних санкцій керівництвом комерційних, або інших організацій передбачено кримінальну відповідальність до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомляє Комерсант.
Також це може призвести до штрафу до 1 млн руб. Логіку документа пояснили в путінській партії Єдина Росія, мовляв бізнес, у тому числі компанії з держучастю, відмовляється від роботи з організаціями, що потрапили під санкції, "під приводом, що вони самі ризикують потрапити під обмеження". А "несумлінні конкуренти" активно закликають "не працювати з компаніями під санкціями".
Нагадуємо:
Раніше в Росії запровадили кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти країни.
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