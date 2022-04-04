У РФ хочуть саджати за виконання іноземних санкцій

До Держдуми РФ внесено законопроект, згідно з яким за виконання іноземних санкцій керівництвом комерційних, або інших організацій передбачено кримінальну відповідальність до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Комерсант.

Також це може призвести до штрафу до 1 млн руб. Логіку документа пояснили в путінській партії Єдина Росія, мовляв бізнес, у тому числі компанії з держучастю, відмовляється від роботи з організаціями, що потрапили під санкції, "під приводом, що вони самі ризикують потрапити під обмеження". А "несумлінні конкуренти" активно закликають "не працювати з компаніями під санкціями".

Нагадуємо:

Раніше в Росії запровадили кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти країни.