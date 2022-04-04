Кількість громадян та представників бізнесу, що вклались у військові облігації — понад 4 тисячі
Понеділок, 4 квітня 2022, 20:50 -
Понад 4 тисяч громадян та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму понад 4,8 мільярдів грн та майже 1,6 мільйона доларів.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Найбільший портфель військових ОВДП сконцентрований серед банків–первинних дилерів. Водночас і надалі сталими темпами збільшується обсяг торгів на вторинному ринку – минулого тижня він зріс до 7 млрд грн.
Нагадуємо:
Міністерство фінансів залучило до державного бюджету більше 29 млрд грн та близько 12 млн дол завдяки восьми аукціонам із продажу військових облігацій.
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