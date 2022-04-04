За місяць українці отримали з кас майже 4 мільярди готівки

Обсяги видачі готівки із кас торговельних підприємств за березень становили близько 3,8 мільярдів. А за місяць здійснено приблизно 2,7 мільйонів таких операцій.

Про це повідомляє НБУ.

Середній чек однієї операції становив біля 1 400 грн. "Тобто в березні в середньому щодня відбувалося приблизно 88 тисяч операцій на суму понад 124 млн грн. Таку можливість для своїх клієнтів налаштували 25 українських банків–емітентів платіжних карток", - пояснили у регуляторі.

Там нагадали, що такі можливості магазинам надали шість банків-еквайрів, це Райфайзен, Приват, Ощад, Південний, Альфа-банк та банк Восток. Кількість pos-терміналів, що підтримують цей функціонал, становить не менше 35 тисяч штук.

Найбільше та найчастіше українці отримували готівку під час розрахунків у великих торговельних мережах, зокрема в супермаркетах АТБ, Сільпо, VARUS, Фора, FOZZY та NOVUS. Також для зняття готівки активно використовувалися мережі аптек та АЗС.

Нагадаємо:

Громадяни можуть отримати готівку в підприємствах торгівлі на території всієї України. Для цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 до 6 000 гривень залежно від торговельного підприємства.