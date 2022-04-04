У Німеччині "дочку" Газпрому передадуть у зовнішнє управління

Колишню дочірню компанію "Газпрому" в Німеччині Gazprom Germania GmbH передадуть під управління Федеральному мережевому агентству ФРН до 30 вересня.

Про це заявив голова німецького Міністерства економіки Роберт Хабек, повідомляє Bloomberg.

31 березня "Газпром" припинив свою участь у німецькій Gazprom Germania GmbH, яка виступає оператором кількох великих газосховищ у ФРН, і в усіх активах, що їй належать.

За словами джерела агентства, влада пропонує держкредити потенційним покупцям Gazprom Germania GmbH або її підрозділів, зокрема оператора сховищ природного газу Astora та газорозподільної компанії Wingas GmbH.

Крім того, вони не виключають націоналізацію Gazprom Germania як крайній захід, однак намагаються знайти інше рішення.