Міністр порекомендував аграріям цього сезону сіяти три культури

Дніпропетровська ОДА

Держава рекомендує аграріям сіяти культури з максимальною питомою вартістю, щоб у разі проблем з експортом агропродукції вони отримували максимальну виручку від продажу сировини.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Сольський порадив с/г виробникам вирощувати високомаржинальні та відносно прості в логістиці соняшник, ріпак та сою.

"Суттєве обмеження експортних логістичних можливостей безпосередньо впливає на те, скільки фермери й аграрії можуть продати зерна – відповідно, скільки отримати грошей, які необхідні для зарплат, посівної, виплати орендарям тощо. Це найскладніша річ", – зазначив міністр.

За словами міністра, через воєнну агресію Росії в Україні міністерство агрополітики очікує в 2022 році скорочення посівних площ ярих культур на 20,5%, або 3,5 млн га, – до 13,44 млн га із 16,92 млн га у 2021 році.

Сольський також відзначив певний прогнозований дефіцит пального, проте наразі українські аграрії мають доступ до пального для посівної.

Пріоритетними завданнями Мінагрополітики наразі є налагодження логістики, забезпечення можливості фермерам продовжувати роботу та отримувати доходи, утримання бізнесу від закриття, забезпечення власникам паїв можливості отримувати орендну плату, а також зайнятість працівників в АПК.

Станом на 1 квітня Україна засіяла основними с/г культурами 0,6 млн га, що становить 4,4% від запланованих на нинішній сезон 13,44 млн га.

Сівбу ярих культур розпочала вже 21 область України, тоді як минулого року на аналогічну дату посівну розпочали 15 областей.

Через воєнну агресію РФ в Україні цього сезону очікується зменшення посівних площ високомаржинальних культур (соняшнику та кукурудзи) за нарощування посівів простіших у виробництві культур, але важливих з погляду продовольчої безпеки – гороху, ячменю та вівса.

Економічна правда