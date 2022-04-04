Телебачення в Україні: РФ завдала шкоди інфраструктурі на понад 600 мільярдів

За попередніми даними, за місяць війни РФ завдала шкоди телевізійній інфраструктурі на суму понад 600 млрд грн.

Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

"Від початку воєнної агресії при атаках на населені пункти росія насамперед намагається фізично знищити інфраструктуру зв'язку та телебачення.

Понад два десятки передавальних телевізійних підстанцій Концерну РРТ, який належить до сфери управління Держспецзв’язку, зазнали обстрілів і повністю або частково зруйновані", - кажуть у відомстві.

Загалом через різні причини 46 населених пунктів не мають змоги отримувати послуги ефірного телерадіомовлення (здебільшого – Харківська, Сумська, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області).

"Це й через руйнування, і через відсутність енергопостачання, спроби агресора організувати власне мовлення або через мародерство, вчинене російськими солдатами", - заявляє Держспецзв'язку.

У восьми населених пунктах – Зоринівка, Марківка, Широкий, Старобільськ, Біловодськ, Херсон, Василівка, Генічеськ – окупантами було перекомутовано обладнання на російські канали.

За приблизними оцінками Концерну PPT, за місяць війни Росія завдала шкоди на понад 600 млрд грн. Це попередні оцінки, невдовзі буде ухвалена методика оцінювання збитків від війни.

"Попри це, Концерн РРТ сьогодні – основний технічний постачальник правдивої інформації в країні", - додав Щиголь.

За його словами, щоб мешканці мали альтернативний доступ до українського мовлення, за ініціативи КРРТ і за підтримки телеканалів та операторів супутникового телебачення було розкодовано сигнал на супутнику.

Також користуватися телебаченням безоплатно можна на ОТТ-платформах, на Youtube і в застосунку Дія.

На Півдні, Сході та в центрі країни, у кого немає ані обладнання для отримання сигналу з супутника, ані інтернету, можуть слухати українське радіо. Для цього достатньо старих приймачів, які працюють на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц).

Економічна правда