Словаччина разом із рештою країн ЄС не платитиме за газ в рублях

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що Словаччина діятиме в унісон з ЄС проти вимог Росії щодо платежів за газ в рублях.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше міністр економіки країни Річард Сулік заявляв, що країна працюватиме tразом з Європою, але не може бути відрізана від російського газу. Тож якщо їй доведеться платити в рублях, то вона це робитиме.

Натомість голова словацького уряду наголосив, що "єдність є ключовою, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро", – сказав Геґер.