Шмигаль: вдається зберігати баланс пального

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри дефіцит палива через ворожі обстріли нафтобаз і певні логістичні розриви, країні вдається зберігати баланс забезпечення пальним.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Новое время.

"Зараз ворог розбив частину наших баз збереження пального, тому спостерігається де-не-де дефіцит, але ми бачимо баланс забезпечення країни пальним", - заявив Прем’єр.

Він повідомив, що можуть бути логістичні розриви, але Уряд працює з постачальниками, Укрзалізницею та Міністерством оборони "і чітко бачимо баланс пального, яке потрібно нашій країні", - резюмував він.

Нагадуємо:

Раніше Уряд забрав повністю акциз з пального з бензину і з дизеля і знизив ПДВ з 20% до 7%. Це рішення істотно вплинуло на ціну на заправках.