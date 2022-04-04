На Волині дозволили проводити сільгоспроботи поблизу держкордону

Мешканцям Волині, які мають земельні ділянки, що розташовані біля держкордону, дозволили виконувати сільськогосподарські роботи.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Громадяни, які мають земельні ділянки, що розташовані за лінією інженерних прикордонних споруд, зможуть проводити на них польові роботи. Нагадаємо, що, у зв’язку із введення воєнного стану на території України, в межах Ковельського та Володимир-Волинського контрольованих прикордонних районів тимчасово обмежено пропуск осіб та транспортних засобів за лінію інженерних загороджень.

Також діють додаткові тимчасові режимні обмеження на в’їзд і провадження робіт у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до кордону, завширшки 500 метрів від лінії держрубежу (окрім сільськогосподарських)", - йдеться у повідомленні.

"Проте, аби не допустити, під час війни, зриву посівної, власникам ділянок (паїв) дозволено знаходитися поблизу кордону та трудитися на сільськогосподарських угіддях. Також за лінію інженерних споруд прикордонники будуть запускати й відповідну техніку, яку громадяни залучатимуть до весняно-польових робіт", - пояснили у відомстві.

При здійсненні госпдіяльності особи пропускаються за інженерні загородження у разі пред'явлення ними перепустки та документів, які підтверджують право на здійснення такої діяльності, додають прикордонники.

Крім того, українцям при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а іноземцям, окрім паспорта, ще й документ, який підтверджує законність їх перебування на території України.

Економічна правда