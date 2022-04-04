Війна обвалила ринок нових автомобілів в Україні

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В березні 2022 року в Україні було зареєстровано 546 нових легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з 2021 роком березневі реалізації нових машин впали у 1,5 разів.

Слід зазначити, що до цієї статистики не потрапили автомобілі, які були передані дистриб’юторами захисникам України.

Найбільшу кількість реєстрацій у березні пройшли автомобілі марки RENAULT – 108 од. На другому місці TOYOTA, в заліку якої 88 нових авто. Третій результат у SKODA – 37 автівок. На четвертому місці MITSUBISHI з 32 реєстраціями. Замикає п’ятірку березня CITROEN – 29 од.

Автомобілем березня 2022 року став кросовер RENAULT Duster. Впродовж місяця автомобілі цієї моделі отримали 81 реєстраційний номер.

Загалом за перший квартал поточного року, українці придбали і поставили на облік 11,2 тис нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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