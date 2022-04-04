ЄБРР призупинить доступ Росії та Білорусі до фінансування

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку проголосувала за негайне призупинення доступу Росії та Білорусі до фінансів та експертизи банку.

Про це повідомляється на сайті організації.

"Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів Банку має бути офіційно припинено негайно. Це означає, що в жодній із країн не може бути нового фінансування проєктів чи діяльності з технічного співробітництва. Крім того, Банк користується всіма правами на призупинення чи скасування подальших виплат за існуючими проєктами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄБРР не робив інвестицій у нові проєкти в Росії з 2014 року та нові проєкти в Білорусі з 2020 року.

Економічна правда