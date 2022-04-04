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У Новій пошті помітили "стійке" поновлення онлайн-покупок

Понеділок, 4 квітня 2022, 11:22

У Новій пошті заявили, що бачать стійку динаміку зростання кількості онлайн-покупок і відправок.

Про це у компанії повідомили виданню Forbes.

Там зазначили, що у перші сім днів війни обсяги відправлень знизилися у 25 разів, до 3–4%. "І люди з об'єктивних причин перестали забирати доставлені посилки", - додали в компанії.

Проте зараз, інтернет-магазини починають відновлювати роботу, і на другий тиждень війни середньоденні обсяги відправок зросли до 100 000–125 000, з них 50–60% – онлайн-покупки, що у сім-вісім разів менше, ніж у довоєнний період (показники були 1-1,3 млн у будній день близько 70% - доставка онлайн-покупок), проте динаміка позитивна.

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