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Польща та країни Балтії розпочнуть транспортну ізоляцію від РФ

Понеділок, 4 квітня 2022, 11:00 - Дана Гордійчук

Польща, Латвія, Литва та Естонія у найближчі кілька діб розпочнуть процес повної транспортної ізоляції від Росії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. 

"Минулого тижня ми офіційно звернулися до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", – написав він.

Такий процес країни розпочнуть у найближчі 48-72 години.

За словами Найєма, у разі прийняття позитивного рішення, кордони країн з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури просить Євросоюз ухвалити два системні рішення, які заблокують торгівлю з Росією.

Зазначалося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з Білорусі та Росії, однак є низка країн, які не готові йти на такі кроки.

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транспорт РФ Білорусь
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