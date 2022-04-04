Польща та країни Балтії розпочнуть транспортну ізоляцію від РФ

Польща, Латвія, Литва та Естонія у найближчі кілька діб розпочнуть процес повної транспортної ізоляції від Росії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Минулого тижня ми офіційно звернулися до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", – написав він.

Такий процес країни розпочнуть у найближчі 48-72 години.

За словами Найєма, у разі прийняття позитивного рішення, кордони країн з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури просить Євросоюз ухвалити два системні рішення, які заблокують торгівлю з Росією.

Зазначалося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з Білорусі та Росії, однак є низка країн, які не готові йти на такі кроки.