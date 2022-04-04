НБУ переказав на потреби військових 14,35 мільярдів: скільки залишилось на рахунку

Нацбанк переказав на потреби військових 14,35 млрд грн, на спецрахунку залишилось близько 15 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Про спецрахунок для допомоги армії

Станом на 4 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 15 млн грн.

Загалом Національний банк вже переказав на потреби військових майже 14,35 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 10 775 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; 01.04.2022 – 665 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 14,4 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу)", - йдеться у повідомленні.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 4 квітня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 339 млн грн. Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

"Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 40 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф", - додали в НБУ.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Економічна правда