У РФ до 50% позичальників отримують відмови у кредитних канікулах

У РФ позичальники почали скаржитись на труднощі з отриманням кредитних канікул, домогтися їх надання вдається меншості громадян, які звернулися.

Про це пише "Комерсант".

"Як показало опитування банків з топ-30, кількість клієнтів, які за перший місяць набрання чинності поправок до закону про кредитні канікули звернулися із заявою про надання цієї пільги, становить уже десятки тисяч.

Так, у ВТБ за березень отримали близько 7 тис заявок. У Райффайзенбанку говорять про 3,5 тис заявок, із яких задоволено приблизно половину. Пошта-банк "підключив канікули" понад 3 тис клієнтів (кількість звернень не уточнюється).

У Росбанку кажуть, що за березень отримали 1,2 тис заявок, з яких понад 370 - задовольнили. У ПСБ схвалили 45% із отриманих понад 500 звернень. Найбільший на ринку роздрібного кредитування Сбербанк даних про звернення не розкрив. На думку експертів та конкурентів, кількість заявок у банку могла досягти десятків тисяч", - пише видання.

Таким чином, виходячи із даних банків, задовольняється лише 30-50% заявок на канікули.

У ЦБ визнають, що регулятор вже почав отримувати скарги позичальників, пов'язані з наданням кредитних канікул, хоча "поки що їхня кількість незначна". У проєкті ОНФ "За права позичальників" також кажуть, що "спостерігають скарги клієнтів банків через складнощі з отриманням канікул".

Кредитні канікули поширюються на іпотеку, споживчі кредити, автокредити, борги кредитних карток. Тривалість пільгового періоду становить від 1 до 6 місяців. Скористатися кредитними канікулами можна один раз у кожному договорі.

Самі банкіри називають кілька основних причин відмови у канікулах.

"У Райффайзенбанку пояснюють переважну більшість відмов (95%) тим, що кредит не підходить під умови програми, зокрема сума перевищує максимальну, встановлену у законі, або дохід знизився менш ніж на 30%. У "Ренесанс Кредиті" додають, що банк може відмовити, якщо клієнт перебуває у простроченні, що виникло до 1 березня. В "Уралсібі" кажуть, що причиною відмови може бути наявність діючих іпотечних канікул", - резюмує "Комерсант".

Економічна правда