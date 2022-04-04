У Києві відновлює роботу швидкісний трамвай на Борщагівці
Понеділок, 4 квітня 2022, 09:08
З 4 квітня відновлює роботу швидкісний трамвай №3 "Борщагівської" лінії – від станції "Ромена Ролана" до станції "Старовокзальна".
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він додав, що також запускається рух трамваю №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.
Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А.
В КМДА нагадали, що з 4 квітня метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст. Крім того, на Північному мості повністю відновлено рух автомобільного транспорту в обох напрямках.
Економічна правда
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