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У Києві відновлює роботу швидкісний трамвай на Борщагівці

Понеділок, 4 квітня 2022, 09:08
 
Pavlo Bagmut/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

З 4 квітня відновлює роботу швидкісний трамвай №3 "Борщагівської" лінії – від станції "Ромена Ролана" до станції "Старовокзальна".

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що також запускається рух трамваю №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А.

В КМДА нагадали, що з 4 квітня метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст. Крім того, на Північному мості повністю відновлено рух автомобільного транспорту в обох напрямках.

Економічна правда

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